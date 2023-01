Acidente entre carro e trotinetas faz um morto e um ferido grave no Porto

Um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade, este domingo, na sequência de uma violenta colisão entre um carro e duas trotinetas, no centro do Porto.

O acidente ocorreu pouco depois das 6h, perto do cruzamento com a Rua da Boavista. Além da vítima mortal e do ferido grave, ambos do sexo masculino, uma mulher, condutora do carro, sofreu ferimentos ligeiros, segundo fonte da PSP, citada pelo Jornal de Notícias.

O ferido em estado grave já foi transportado para o hospital.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto e a PSP.