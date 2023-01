Lula da Silva toma posse com promessa de revogar leis aprovadas por Bolsonaro

"Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil", disse Lula da Silva, no seu discurso de tomada de posse.





Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, este domingo, como o 39.º Presidente da República Federativa do Brasil, numa cerimónia solene no Congresso Nacional, em Brasília, que contou com a presença do chefe de Estado português.

"Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil", garantiu o novo. Presidente, que já tinha assumido o cargo durante dois mandatos, entre 2003 e 2010.

Aproveitou também para anunciar que revogar decretos de lei assinados pelo seu antecessor, Jair Bolsonaro, nomeadamente sobre o porte e a venda de armas no país.

"Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação do acesso a armas e munições, que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer mais armas, quer paz e segurança para seu povo", afirmou Lula da Silva.

Prometeu um Governo focado na reconstrução das estruturas governamentais que considera terem sido destruídas por Bolsonaro.

"Se estamos aqui é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos. Foi a democracia a grande vitoriosa, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do voto", sublinhou, adiantando que iria, ainda hoje, aprovar medidas para “reorganizar as estruturas do Poder Executivo, de modo que voltem a permitir o funcionamento do governo de maneira racional, republicana e democrática".