Mais de 130 condutores detidos nas últimas 24 horas com álcool no sangue

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, entre as 7h30 de domingo e as 7h30 desta segunda-feira, 136 condutores com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue, considerada crime.

De acordo com um comunicado divulgado esta segunda-feira pela autoridade, desde o início da Operação "Ano Novo", que arrancou às 7h30 de quinta-feira, e até às 7h30 de hoje, foram fiscalizados 33.843 condutores, dos quais, 689 conduziam com excesso de álcool no sangue e, destes, 237 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas pela GNR, no âmbito desta oepração, 91 pessoas por conduzirem sem habilitação legal, mais 65 do que o comunicado no balanço anterior, avançado no domingo.

Das 6.610 contraordenações rodoviárias detetadas pelos militares, 1.615 foram por excesso de velocidade, 458 por falta de inspeção periódica, 198 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 107 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 186 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Foram registados também 703 acidentes, dos quais resultaram quatro vítimas mortais, 18 feridos graves e 129 feridos ligeiros.

A segunda fase da operação "Natal e Ano Novo 2022", que teve início na quinta-feira, termina esta segunda-feira.