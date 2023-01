A filha de Reese Witherspoon passou a véspera de Ano Novo no hospital, depois de ter magoado o tornozelo.

Ava Phillippe, de 23 anos, não terminou 2022 nem começou 2023 da forma mais feliz.

A jovem ter-se-á magoado a "saltar uma grande poça de água da chuva" com saltos altos.

Na sua conta de Instagram, Ava publicou uma fotografia captada no hospital, onde agradece à amiga Jaden por ter ficado com ela durante as várias horas de espera no hospital.