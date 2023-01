Jovem detido por tentativa de homicídio no Montijo

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

De acordo com uma nota divulgada pela autoridade, o crime terá ocorrido no dia 30 de dezembro e a detenção ocorreu fora de flagrante delito, no Montijo.

"No decurso de uma discussão por motivos completamente fúteis", o suspeito, com recurso a uma arma branca, agrediu a vítima, um homem de 21 anos de idade, que ficou em risco de vida, explica a PJ.

O detido será ainda hoje presente a primeiro interrogatório judicial, onde ficará a conhecer as medidas de coação a que ficará sujeito.