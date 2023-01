Miley Cyrus vai lançar música nova no dia do aniversário do ex-marido

Miley Cyrus surpreendeu os fãs no instagram com o anúncio de uma música nova já no início de janeiro:

"NOVO ANO, NOVA MILEY, NOVO SINGLE", escreveu a cantora que, ainda partilhou uma pequena parte da letra da música intitulada “Flowers”, enquanto cantava: "I can love me better than you can".

A cantora de 30 anos também revelou que a faixa será lançada no dia 13 de janeiro, que é o aniversário do ex-marido, o ator Liam Hemsworth, de quem se divorciou há três anos.

Miley ainda não confirmou se a sua nova música deveria ou não coincidir com o aniversário do ex-companheiro, mas a letra indica que a canção terá muito significado.

O ator de Jogos da Fome pediu o divórcio da artista em agosto de 2019, após menos de um ano de casamento. Duas semanas antes, os dois anunciaram publicamente a separação, com o representante de Cyrus a dizer ao “E!” que ambos concordaram com a separação.