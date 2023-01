João Galamba é o novo ministro das Infraestruturas

João Galamba, atual secretário de Estado do Ambiente, é o novo ministro das Infraestruturas. Já Marina Sola Gonçalves vai ser a nova Ministra da Habitação. O Governo optou por separar as duas partes.

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como Ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como Ministra da Habitação", diz o site da Presidência.

