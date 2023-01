Rapper da Three 6 Mafia morre aos 43 anos

A rapper Gangsta Boo, da Three 6 Mafia, nascida como Lola Mitchell morreu aos 43 anos no dia 1 de janeiro na sua cidade natal, Memphis.

O representante da cantora comunicou a morte através de um comunicado e lembrou que “ela foi uma pioneira do rap feminino colaborando com artistas como Eminem, E-40, OutKast, Lil Jon, Krayzie Bone, Gucci Mane, GloRilla, Latto e muitos outros grandes nomes do hip hop e R&B.”

Devido à investigação que está a decorrer, a causa da morte ainda não foi revelada, mas o agente garantiu que a autópsia está a ser feita.

A mãe de Gangsta Boo, Veronica Mitchell, e a sua família acrescentaram: "A família Mitchell gostaria de agradecer a todos pelas condolências em relação à morte prematura da Lola 'Gangsta Boo' Mitchell. A família está a pedir orações contínuas e privacidade enquanto processa a perda do nosso ente querido."