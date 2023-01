Petição com mais de mil assinaturas para Alvarez se separar da namorada

Depois de ter brilhado no Mundial 2022, a estrela do Manchester City Julian Alvarez está nas bocas do momento por motivos que em nada com o futebol estão relacionados.

O atleta encontra-se de caras com uma petição que já reuniu mais de 20 mil assinaturas e pede para que Alvarez se separe da namorada, Emilia Ferrero.

Aparentemente uma fã ficou extremamente aborrecida quando a influencer recusou que um grupo de fãs posasse para uma fotografia com o namorado, durante as celebrações de vitória da Argentina.

O jovem atleta não parece, no entanto, estar muito preocupado com a situação. O namoro de quatro anos parece continuar sólido, com os dois pombinhos a trocarem declarações de amor nas redes sociais.

Emilia Ferrero nasceu em Clachín, Córdoba, tal como Alvarez e os dois são amigos de infância. Em comum, partilham o amor pelo desporto, uma vez que a jovem, além de influencer, é também jogadora de hóquei em campo e professora de educação física.

Até ao ano passado, Alvarez era uma figura relativamente desconhecida fora da sua terra natal. Contudo, tudo mudou quando o City pagou mais de 13 milhões de euros ao River Plate para ter o jogador no seu plantel. Nessa altura, a namorada acompanhou a sua viagem e ambos começaram a viver juntos em Manchester.