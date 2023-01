Hospitais de Xangai sobrelotados devido à covid-19

Os hospitais de Xangai estão sobrecarregados com doentes idosos infetados com covid-19 nos serviços de urgência. Depois do fim da política “covid zero” na China, as infeções aumentaram exponencialmente e em Xangai a situação é particularmente alarmante.

Em um mês cerca de 70% dos habitantes da cidade ficaram infetados, de acordo com a imprensa estatal.

Muitos pacientes estão a receber infusões de soro fisiológico, ou estão ligados ao oxigénio ou com monitores cardíacos, noticia a agência Lusa.

A procura pelos cuidados de saúde nos hospitais é tão elevada que os mesmos já não conseguem dar resposta aos doentes. Há casos de pessoas que são atendidas na calçada devido à falta de espaço.

Para além dos hospitais, também os crematórios estão sobrecarregados e, os medicamentos contra a febre esgotaram nas farmácias.

A China continua a apresentar números muito baixos de mortes associadas à covid-19, desde o início de dezembro, foram registadas no país apenas 15 mortes, mas os números continuam a parecer distantes da realidade que se vive no país.