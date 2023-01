Homem fazia-se passar por pastor evangélico para furtar bens de casas de fiéis

Um homem que se fazia passar por pastor evangélico foi, na segunda-feira, detido pela Polícia Civil do Brasil, estando acusado de furto de bens das residências dos fiéis.

"Segundo o relato das vítimas, Marcelo dos Santos Teixeira, fazia-se passar por pastor evangélico, para conseguir a confiança das pessoas, principalmente idosos, e apresentava-se ao lado de uma mulher, a pretexto de 'fazer uma oração'", explicou o delegado Cláudio Vieira de Campos, em declarações aos jornalistas, de acordo com o G1.

Ao entrar nas casas das pessoas, um dos criminosos "distraía a vítima, enquanto o outro se deslocava para as demais divisões da casa, a fim de praticar os crimes", disseram ainda as autoridades, acrescentando que quando a vítima regressava para perto do indivíduo que estava a roubar os bens, o "'casal' despedia-se e saía rapidamente" da habitação, acrescentou a mesma fonte.

Entre os artigos roubados, encontra-se dinheiro, joias e cartões bancários.