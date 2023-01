Operação Natal e Ano Novo: PSP contabilizou 22 mortes nas estradas

Em comunicado enviado às redações, a autoridade informa que as vítimas tinham idades entre 20 e 86 anos e dezanove delas eram do sexo masculino.





A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, 22 vítimas mortais em acidentes rodoviários durante a operação Natal e Ano Novo, mais seis do que no ano passado.

Em comunicado enviado às redações, a autoridade informa que as vítimas tinham idades entre 20 e 86 anos e dezanove delas eram do sexo masculino.

De acordo com a PSP, as 22 vítimas mortais "foram provenientes de 21 acidentes nos distritos de Porto (5), Lisboa (4), Faro (3), Aveiro (2), Setúbal (2), Beja (1), Coimbra (1), Leiria (1) e Santarém (1), e bem como nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com uma vítima mortal em cada".

A nota diz ainda que "cerca de 68% das vítimas mortais ocorreram em arruamentos" e "estradas nacionais", enquanto outros 32% ocorreram em autoestradas, no Itinerário Complementar n. º2 (IC2), e noutras vias.

"Nos acidentes com vítimas mortais, predominaram as colisões que originaram 11 vítimas mortais (cerca de 50% do total), envolvendo 22 veículos ligeiros, 1 motociclo e 2 trotinetas. Os acidentes por despiste, originaram 7 mortos (32% do total), por parte de 4 veículos ligeiros, 1 veículo pesado, 1 motociclo e 1 ciclomotor. As restantes 4 vítimas mortais (18% do total), foram originadas em acidentes com atropelamentos com 3 veículos ligeiros e 1 veículo pesado (de recolha de resíduos sólidos urbanos)", lê-se ainda.

A Operação Natal e Ano Novo, que decorreu entre 19 de dezembro e 2 de janeiro, dá conta de que houve mais acidentes, mais vítimas mortais e menos feridos: registaram-se 5.745 acidentes (mais 797 que no período homólogo), resultando em 81 feridos graves (menos 2 que no ano anterior) e 1.316 feridos leves (menos 62).