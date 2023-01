Cristiano Ronaldo: Contrato único para um jogador único

por João Sena

Com a apresentação de Cristiano Ronaldo como jogador do Al Nassr até junho de 2025, terminou um folhetim de várias semanas e o mundo do futebol descansar. Em Riade, o internacional português começou por explicar os motivos que o levaram a aceitar a proposta do clube saudita. “Para mim, é uma grande oportunidade e também um bom desafio. Quero ajudar a melhorar muitas coisas, incluindo o futebol feminino no Al-Nassr”, afirmou Ronaldo, que admitiu: “Tive muitas oportunidades na Europa, Brasil, Austrália, EUA e até em Portugal. Muitos tentaram contratar-me, mas dei uma oportunidade a este clube”. O novo reforço do Al Nassr garantiu “sentir-se orgulhoso da decisão tomada. O meu trabalho na Europa está feito, ganhei tudo e joguei nos melhores clubes. Ainda bem que o Al Nassr me deu esta oportunidade”. Sublinhou ainda que “ir para a Arábia Saudita não é o fim da minha carreira. Não estou preocupado com o que as pessoas dizem. Sei que o campeonato é muito competitivo, mas quero bater todos os recordes aqui”.

Cristiano Ronaldo tem contrato de dois anos e meio com o clube saudita e valores únicos, vai ganhar 200 milhões de euros por temporada, para um “jogador único” como fez questão de frisar. “Este contrato é único, mas eu sou um jogador único, por isso é normal”. O internacional português falou ainda para os fãs: “Vim para ganhar, desfrutar e ser parte do sucesso do país e da sua cultura, estou junto com o Al-Nassr. Quero desfrutar e jogar futebol”. Ronaldo garantiu ainda que a família está “feliz com a ida para a Arábia Saudita. Quando tomei a decisão eles apoiaram-me, especialmente os meus filhos e a minha mulher”.

Terminada a apresentação, CR7 foi ao balneário e falou para os novos colegas: “Estou muito contente por estar aqui, vi alguns jogos e sei que a equipa é fantástica. A ligação entre os jogadores é muito boa. Vim para ajudar, para me divertir e dar o meu melhor”. A seguir dirigiu-se ao estádio onde estavam 25 mil pessoas, chutou bolas para a bancada e tirou fotografias com os jogadores da formação e da equipa feminina do Al Nassr. Com o público a gritar por Ronaldo, afirmou: “Quero fazer as pessoas felizes, esse é o meu objetivo. Estou encantado por estar aqui”.

A partir de hoje começa a nova vida de Ronaldo com a integração na equipa, e, na quinta-feira, deve realizar o primeiro jogo contra o Al Tai, treinado pelo português Pepa.