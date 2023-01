Marcelo dá posse a oito membros do Governo

O Presidente da República já aceitou os nomes propostos pelo primeiro-ministro para os novos membros do Executivo. A tomada de posse está marcada para esta quarta-feira à tarde, no Palácio de Belém.

“Na sequência das propostas do Primeiro-Ministro, que aceitou, o Presidente da República confere hoje posse no Palácio de Belém, pelas 18h00”, lê-se numa nota publicada no site da presidência.

Conheça os novos membros do Governo

João Saldanha de Azevedo Galamba

Ministro das Infraestruturas

Marina Sola Gonçalves

Ministra da Habitação

Pedro Nuno Pereira de Sousa Rodrigues

Secretário de Estado do Tesouro

Ana Cláudia Fontoura Gouveia

Secretária de Estado da Energia e Clima

Hugo Alexandre Polido Pires

Secretário de Estado do Ambiente

Frederico André Branco dos Reis Francisco

Secretário de Estado das Infraestruturas

Maria Fernanda da Silva Rodrigues

Secretária de Estado da Habitação

Carla Maria Gonçalves Alves Pereira

Secretária de Estado da Agricultura