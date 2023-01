James Corden justifica saída do The Late Late Show

Corden anunciou em abril do ano passado que deixaria o cargo de apresentador e que o último programa seria na primavera de 2023





A decisão de James Corden de sair do "The Late Late Show" apanhou muitos de surpresa, mas a justificação, emotiva, foi revelada pelo próprio no programa de Drew Barrymore.

“Um dia eu estava a filmar a um domingo e desci, eram cerca de 6 da manhã e meu filho, que tinha 10 anos na época, estava sentado na escada e disse: 'Vais trabalhar hoje?' e eu disse: 'Vou', e ele disse: “Mas hoje é domingo”, e eu disse: 'Eu sei, amigo, mas esta programação está por todo o lado. Só temos que fazer isso porque nós só temos um pouco de tempo antes de termos de voltar a fazer o progama, e o rosto dele meio que caiu", lembrou Corden. "Entrei no carro, liguei para a minha mulher Jules e disse: 'Percebi que, na melhor das hipóteses, temos mais seis verões em que Max quer remotamente estar perto de nós e não posso desperdiçar outro", explicou o apresentador.