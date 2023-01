Ministério Público pede pena de prisão para Rui Pinto

O Ministério Público (MP) pediu, esta quarta-feira, que Rui Pinto fosse condenado a pena de prisão.

Rui Pinto, de 34 anos, está a ser julgado por um total de 90 crimes, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, sabotagem informática e extorsão na forma tentada.

Sublinhe-se que a acusação de extorsão levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.

As alegações finais do julgamento do processo Football Leaks no Juízo Central Criminal de Lisboa, começaram esta quarta-feira e deverão decorrer ao longo de três dias, contam com intervenções do Ministério Público (MP), assistentes e defesas dos arguidos Rui Pinto e Aníbal Pinto.