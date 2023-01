Circo encerrado em Itália depois de tigre atacar domador

O circo Amedeu Orfei, que se encontrava montado em Surbo, na região de Puglia, Itália, foi fechado pelas autoridades esta terça-feira, depois de um tigre ter atacado o domador durante um espetáculo.

De acordo com o La Repubblica, o encerramento não esteve diretamente ligado ao ataque mas foi devido a ele que se descobriram várias "irregularidades administrativas" relativas às autorizações para a realização de espetáculos no local onde o circo estava montado.

Os espetáculos, que estavam previstos realizar-se até 14 de janeiro, estão suspensos até novas indicações da Autoridade Judiciária.

O domador ferido, Ivan Orfei, de 31 anos, filho do proprietário do circo, deverá ter alta do Hospital Vito Fazzi, onde está internado desde 29 de dezembro, em breve.

Nas redes sociais, o homem garantiu que não iria deixar a profissão:

"Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Foi apenas uma discussão, ciúmes. É uma menina. Tenho a certeza que se ela me quisesse magoar a sério tinha feito e não o fez".

Ivan tem sido ameaçado nas redes sociais por ativistas dos direitos dos animais, sendo que há vários que afirmam que o animal foi abatido depois do incidente.

Contudo, o domador diz que tal não aconteceu e que ele e o tigre fêmea vão voltar aos espetáculos juntos.