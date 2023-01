Pepe teve alta clínica depois de ser operado ao antebraço esquerdo

Pepe terá sido operado na terça-feira, no hospital de Santa Maria, no Porto, e encontra-se já em fase de recuperação.





Pepe já teve alta hospitalar, na sequência da operação ao antebraço esquerdo para "melhorar a consolidação óssea".

Recorde-se que, enquanto se encontrava ao serviço da seleção nacional, no Mundial 2022, no Qatar, o central do FC Porto sofreu uma lesão.

No boletim clínico dos dragões fazem ainda parte Francisco Meixedo e Evanilson, ambos em tratamento, enquanto Zaidu efetua treino condicionado.

O clube da Invicta vai jogar contra o Casa Pia no próximo sábado, às 20h30, no Estádio Nacional.