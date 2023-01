EUA: Oito mortos a tiro, cinco são crianças

Oito pessoas foram encontradas mortas com ferimentos de bala dentro de uma casa no Utah, EUA. Entre as vítimas mortais estão cinco crianças.

O Departamento da Polícia em Enoch City disse que os polícias responderam a uma verificação de bem-estar na passada quarta-feira quando fizeram a descoberta e frisou ainda que não acredita que algum suspeito esteja em fuga.

As autoridades acreditam que não há uma ameaça ao público nesta cidade agrícola com cerca de 8.000 habitantes. A polícia não divulgou mais detalhes sobre o falecido ou as circunstâncias do tiroteio.

As autoridades locais não divulgaram mais detalhes, mas estão a investigar o caso que chocou a comunidade.