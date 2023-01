Príncipe Harry acusa irmão William de agressão. "Atirou-me ao chão"

A novela da família real britânica tem um capítulo novo: o príncipe Harry acusa o irmão William de o ter agredido fisicamente durante uma discussão em 2019.

Na autobiografia "Na Sombra", que será publicada no dia 10 deste mês, Harry conta que durante uma discussão sobre William ter classificado Meghan como uma mulher "difícil e rude", o tom subiu e os insultos foram muitos.

"Agarrou-me pelo colarinho (...) e deitou-me ao chão", alega Harry, citado pelo jornal britânico "The Guardian", que teve acesso a um excerto do livro.

Recorde-se que Harry e Meghan Markle deixaram as funções reais em 2020 e foram viver para os EUA. Desde então, as críticas públicas à família têm sido várias e muito mediatizadas, seja em entrevistas, seja no recente documentário na plataforma Netflix.