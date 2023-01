Moedas fala em 49 milhões de euros em prejuízos com mau tempo em dezembro

Moedas apela a “ajuda máxima” do Governo e espera que "instabilidade enorme" no executivo "não prejudique a rapidez".





A Câmara de Lisboa revelou, esta quinta-feira, que o mau tempo que afetou a capital, entre 7 e 14 de dezembro, é provocou "um prejuízo total de 49 milhões de euros".

Carlos Moedas adiantou que, do prejuízo total, 34 milhões de euros (70%) correspondem a danos em equipamentos e infraestruturas públicas da cidade e 15 milhões de euros (30%) dizem respeito a estragos em atividades económicas, comércio e serviços e habitações privadas.

O autarca de Lisboa frisou que é preciso "ajuda máxima" do Governo, esperando que a "instabilidade enorme" no executivo "não prejudique a rapidez" no apoio.

Sublinhe-se que o Governo anunciou que vai apoiar os municípios afetados pelo mau tempo de dezembro, ficando as autarquias responsáveis por fazer o levantamento dos prejuízos até 15 de janeiro.