Detido suspeito de violar jovem dentro do prédio onde esta residia

Agressor ter-se-á aproveitado do facto de a vítima estar embriagada e usou a força física para a obrigar a práticas sexuais.





Um homem de 20 anos foi detido em Almada, a 18 de dezembro do ano passado, por suspeitas de ter violado uma jovem de 19 anos enquanto esta regressava a casa.

De acordo com uma nota divulgada pela Polícia Judiciária (PJ), o homem ter-se-á aproveitado do facto de a jovem estar embriagada para a obrigar a ter práticas sexuais.

A vítima foi abordada pelo suspeito no interior do prédio onde residia e este, consciente do estado da jovem e de que isso a impedia de resistir, utilizou a força física para a sujeitar ao crime.

Depois de ter sido detido, o agressor foi presente a tribunal, onde lhe foram decretadas as medidas de coação de apresentações na esquadra mais próxima da sua residência e proibição de contactos com a vítima.