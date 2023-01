6 de janeiro 2023 às 14:21

ONU exige à Bielorrússia retirada de acusações contra prémio Nobel da Paz

"Estamos profundamente preocupados com o julgamento do prémio Nobel da Paz Ales Bialiatski", disse Jeremy Laurence, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.