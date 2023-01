Idoso detido em flagrante delito com pornografia de menores

Um homem de 69 anos de nacionalidade estrangeira foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, pela presumível prática do crime de pornografia de menores.

Em comunicado, a autoridade explica "a detenção ocorreu aquando de uma busca domiciliária, realizada no âmbito do cumprimento de Carta Rogatória a correr termos no DIAP de Viseu, emitida pelas autoridades judiciárias suíças, ocasião quem se detetou, em tempo real, a partilha de ficheiros de pornografia infantil, assim como a posse e registo nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito de centenas de dados que indiciam a descarga, partilha e guarda de fotografias e vídeos, com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos".

O idoso vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.