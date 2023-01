Morreu antigo futebolista italiano Gianluca Vialli

O antigo jogador italiano Gianluca Vialli morreu, esta sexta-feira, aos 58 anos, na sequência de um cancro no pâncreas.

O ex-avançado era delegado da seleção italiana de futebol, mas há cerca de três semanas e meia interrompeu funções para lutar contra um cancro.

Sublinhe-se que Vialli revelou em 2018 ter cancro no pâncreas, condição que teria superado em 2020. No entanto, agora, cerca de dois anos depois, teve de lidar novamente com a doença e acabou por não resistir.

Foi já anunciada, pela Federação Italiana de Futebol, uma homenagem nos jogos programados para o fim de semana. "Um minuto de silêncio vai ser feito em sua memória, antes de todos os jogos programados para o fim de semana".