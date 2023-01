As promessas de Lula na tomada de posse

Com uma mensagem de ‘esperança’ e ‘reconstrução’, Lula da Silva voltou a tomar posse enquanto líder do Brasil.





O novo Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse no passado domingo e prometeu corrigir a era de «devastação» de Jair Bolsonaro e assinar rapidamente medidas para mudar a atuação do Estado no desenvolvimento do Brasil.

A «nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que esta nação levantou vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer este edifício que vamos dirigir todos os nossos esforços», afirmou, emocionado.

Lula, que depois de ter sido Presidente entre 2003 e 2010, regressa agora ao poder, referiu que iria adotar medidas dos seus dois governos anteriores, retomando a política de valorização permanente do salário mínimo, que acabará com a demora na atribuição de pensões de reforma e explicou que os bancos públicos e as empresas indutoras do crescimento e inovação terão um papel fundamental neste novo ciclo.

Apesar de nunca ter referido o nome do ex-Presidente Jair Bolsonaro, numa altura em que um dos partidos aliados de Lula quer ordenar a sua detenção, prometeu que terminou o «pesadelo» de uma «era de escuridão, incerteza e grande sofrimento» e que iria proteger até os brasileiros que «optaram por outros candidatos».

«Vou governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todas e todos, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado», declarou.