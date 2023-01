Surpresas de ano novo

A primeira jornada do novo ano trouxe surpresas, com os líderes dos principais campeonatos a derraparem.





por João Sena

O empate sem golos do líder Arsenal frente ao Newcastle, terceiro classificado, e o empate (1-1) no dérbi da Catalunha, entre Barcelona e Espanhol, foram uma meia surpresa quando comparado com o que aconteceu ao PSG, que foi vulgarizado (1-3) pelo Lens, segundo classificado, e ao Nápoles que sofreu a primeira derrota para p campeonato (0-1) frente ao Inter de Milão.

Este fim de semana, a Premier League pára para se jogar a Taça de Inglaterra, mas no recomeço há jogo grande na cidade de Manchester, entre o United e o City, e em Londres, com o dérbi entre o Tottenham e o Arsenal. Jogos que podem clarificar quem é o principal candidato ao título.

Em Espanha, o Barcelona deixou-se apanhar pelo Real Madrid, e, no domingo, joga em casa do Atletico de Madrid, a liderança está em risco. Já em Itália, o Nápoles perdeu a invencibilidade, mas continua com uma vantagem apreciável sobre o Milan e a Juventus, mas o passeio na Séria A terminou, até porque volta a jogar fora este fim de semana com a Sampdoria. O mesmo se pode dizer do PSG que, sem Neymar e Messi, esteve irreconhecível, e Mbappé não foi a salvação. O Lens reduziu para quatro pontos a desvantagem e colocou em sentido as estrelas de Paris.