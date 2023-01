IPMA alerta para "novo episódio" de chuva forte no fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a passagem de sistemas frontais por Portugal continental no fim de semana possam provocar um "novo episódio" de chuva "forte e persistente" na região Norte, em especial no Minho.

"Depois de alguns dias sem precipitação, a passagem de sistemas frontais pelo continente no fim de semana (07 e 08 de janeiro) irá dar origem à ocorrência de precipitação forte e persistente no litoral a norte do Cabo Mondego, em especial na região do Minho", lê-se no comunicado do IPMA.

A chuva forte deverá ocorrer entre a madrugada e o princípio da tarde de sábado e entre a madrugada e tarde de domingo, segundo o IPMA.