Governo já autorizou a pré-aposentação de 600 polícias

Os Ministros da Administração Interna, José Luís Carneiro, e das Finanças, Fernando Medina, já autorizaram a passagem de 600 polícias à pré-aposentação.

Em causa está uma proposta da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública.

Recorde-se que em 2022, as Forças de Segurança admitiram cerca de 2.500 efetivos, prevendo-se a admissão de mais 1.500 novos guardas e polícias durante este ano de 2023.

“Reafirmamos o empenho do Governo na valorização das carreiras dos membros das Forças de Segurança e das condições que os polícias e guardas possuem para o exercício das suas funções profissionais”, afirmou o ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro fez ainda questão de sublinhar que este ano entram em vigor “os maiores aumentos salariais da última década, existindo um acordo que preconiza aumentos salariais ao longo de toda a legislatura”.

O Governo, segundo o ministro, irá prosseguir ainda o investimento dos retroativos de suplementos de férias não pagos, efetuado entre 2020 e até 2023.

Sublinhe-se que a esta medidas soma-se o investimento, autorizado pelo Governo, de mais de 21,8 milhões de euros em habitação para os polícias deslocados na Área Metropolitana de Lisboa. Este será acompanhado por um valor adicional de 40 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência.

O Governo prometeu ainda que irá dar continuidade ao diálogo com as estruturas associativas da GNR e sindicais da PSP e da GNR, sobre várias reivindicações, como medidas saúde, higiene e segurança no trabalho; a reversão do corte de 10% efetuado nas ajudas de custo; o valor hora dos serviços remunerados e as tabelas de suplementos.