Casal e bebé de dois meses alvo de disparos no Porto

As autoridades estão a investigar um incidente com disparos, feitos contra uma habitação no Porto, este sábado.

No interior da casa, no momento dos disparos, estavam um homem, uma mulher e um bebé de dois meses, segundo o Correio da Manhã

O casal e o bebé não sofreram qualquer tipo de ferimento e a habitação não terá ficado danificada.

A arma usada para disparar seria de calibre 7,65mm. O autor dos disparos, assim como os motivos, não são ainda conhecidos, estando a Polícia Judiciária a investigar o caso.