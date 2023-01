China levanta quarentena a estrangeiros três anos depois

A China levanta este domingo a quarentena obrigatória a viajantes internacionais depois de ter aplicado a medida por três anos, avança a agência Lusa.

O Governo chinês decidiu aliviar as restrições impostas pela covid-19 no início de dezembro após uma forte onda de contestação dos cidadãos à política “covid zero”. Agora chega o último passo do levantamento das restrições com o fim da quarentena obrigatória em hóteis para os que chegavam ao país desde março de 2020.

Quando esta medida começou a ser aplicada a quarentena tinha uma duração de três semanas, mas foi reduzida no verão passado e, passou para cinco dias em novembro.

O país vive uma onda de infeções pelo SARS-CoV-2 nunca antes vista, os hospitais e crematórios estão sobrecarregados, ainda que as autoridades continuem a comunicar um baixo número de vítimas mortais, o que parece estar distante da realidade que se vive no país.