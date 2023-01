PSP deteve 49 pessoas em 24 horas

A Polícia de Segurança Pública realizou uma operação que ocorreu entre as 00h00 e as 23h59 do dia 7 de janeiro de 2023, em comunicado enviado às redações, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, informou que foram realizadas várias diligências, nas quais resultaram 49 detenções:

23 - Condução sob efeito de álcool

10 - Condução sem habilitação legal

4 - Tráfico de estupefaciente

00 - Violência doméstica

02 - Desobediência

01 - Resistência e coação sobre funcionário (PSP)

00 - Detenção ou tráfico de armas proibidas

00 - Crimes contra a propriedade

08 - Outros

01 - Mandado de detenção

Foram ainda apreendidas 12.140 doses de haxixe, 27.000 doses de cocaína, 32.200 doses de heroína e 14.780 de outras drogas.