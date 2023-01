Acidente de autocarro no Senegal faz 40 mortos

Investigações preliminares acreditam que o pneu de um dos veículos de transporte de passageiros furou e colidiu com o outro que se aproximava, disseram as autoridades locais.





Uma colisão entre dois autocarros na madrugada deste domingo, no Senegal fez 40 mortos e dezenas de feridos.

Investigações preliminares acreditam que o pneu de um dos veículos de transporte de passageiros furou e colidiu com o outro que se aproximava, disseram as autoridades locais.

O presidente do Senegal, Macky Sall declarou três dias de luto e prometeu tomar medidas para melhorar a segurança nas estradas do país.

O oficial dos serviços de emergência Cheikh Fall disse à agência de notícias AFP que 87 pessoas ficaram feridas na colisão, perto da cidade central de Kaffrine.

Confirmando as 40 mortes, Sall disse no Twitter que estava "profundamente triste com o trágico acidente de trânsito".

"Estendo minhas sinceras condolências às famílias das vítimas e desejo uma rápida recuperação aos feridos."

Je suis profondément attristé par le tragique accident routier de ce jour, à Gniby, occasionnant 40 morts et de nombreux blessés graves. J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. — Macky Sall (@Macky_Sall) January 8, 2023