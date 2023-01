Bolsonaro demarca-se das manifestações em Brasília

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, distanciou-se das manifestações dos seus apoiantes, que resultaram na invasão do Congresso, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal.

Horas depois da invasão e da polícia já ter tomado o controlo junto à avenida dos três poderes, Bolsonaro reagiu na rede social Twitter numa breve declaração onde se demarca dos incidentes que levaram à detenção de 300 pessoas.

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

Acrescentou ainda “Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade”,

Os invasores pretendiam derrubar o atual presidente do país, Luís Inácio Lula da Silva que, depois das invasões acusou Bolsonaro de ser genocida por provocar e estimular invasões violentas em edifícios públicos.

Jair Bolsonaro, também no Twitter, negou as acusações “repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil”.