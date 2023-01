Kremlin condena ataques em Brasília

Também os 27 membros da União Europeia, o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, já tinha manifestado o seu "total apoio" ao presidente do Brasil.





O Kremlin condenou, esta segunda-feira, a invasão das instituições de poder do Brasil no passado domingo por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, noticia a agência Lusa.

“Condenamos veementemente as ações dos instigadores da agitação e apoiamos totalmente o presidente brasileiro, Lula da Silva", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov

A Rússia junta-se assim a outros países que repudiaram a violência em Brasília. Também os 27 membros da União Europeia, o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, já tinha manifestado o seu "total apoio" ao presidente do Brasil e condenado o ataque à sede dos três poderes do Estado, em Brasília.

"A União Europeia reitera o seu total apoio ao presidente Lula e ao sistema democrático brasileiro e expressa solidariedade para com as instituições democráticas que são objeto deste ataque", disse Borrell.