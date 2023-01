Roberto Martínez é o novo Selecionador Nacional

O espanhol ainda não anunciou quem fará parte da equipa técnica, mas pretende incluir um ex-internacional português no corpo técnico.





Roberto Martínez foi apresentado esta segunda-feira como novo Selecionador Nacional, na cidade do Futebol, em Oeiras.

A apresentação foi feita por Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que no início da conferência de imprensa agradeceu a Fernando Santos, ex-selecionador de Portugal, pelo trabalho feito e pelos dois títulos que conquistou, Euro2016 e a Liga das Nações em 2019, mas frisou que agora é altura de começar um novo ciclo.

Fernando Gomes esclareceu que o único convite formal para assumir o comando da seleção foi feito a Roberto Martínez e frisou que o mínimo que espera do novo técnico é que alcance pelo menos as meias-finais das grandes competições.O treinador espanhol chega à seleção portuguesa depois de seis anos na seleção belga, não tendo ganho qualquer título.

O vínculo terminou depois do Mundial no Qatar, em que a Bélgica foi eliminada na fase de grupos, mas os Dragões Vermelhos estiveram em 1º lugar do ranking mundial de seleções durante quatro anos.

Roberto Martínez disse estar “muito feliz e encantado” e que a seleção portuguesa é “uma das seleções com mais talento no mundo”.Questionado se Cristiano Ronaldo faz parte dos seus planos, Martínez deixou claro que “as decisões são tomadas em campo” e que o importante é ter uma seleção competitiva.

Apesar de a Bélgica ter jogado com três centrais, o novo selecionador não revelou qual o sistema que irá adotar com a equipa das quinas e explicou que vai depender dos jogadores disponíveis.

O espanhol ainda não anunciou quem fará parte da equipa técnica, mas pretende incluir um ex-internacional português no corpo técnico.