Ashley Olsen casou-se com Louis Eisner

Ashley Olsen e Louis Eisner disseram "sim". A designer da “Row” e o artista de Los Angeles são oficialmente marido e mulher depois de se casarem numa cerimónia privada no dia 28 de dezembro, confirmaram vários meios de comunicação.

O “Page six” , foi o primeiro a relatar as núpcias, o casal juntou os seus entes queridos numa cerimónia na casa de Bel-Air para o dia especial.

Ashley, 36, e Louis, 33 – que têm sido reservados sobre seu romance - foram romanticamente ligados pela primeira vez em 2017, quando foram vistos juntos em algumas ocasiões.

Em 2018, foram vistos a dar um passeio por Bel Air . Na época, uma fonte disse ao “E!” que eles "pareciam muito à vontade um com o outro. Eisner estava com o braço à volta dela e eles conversavam o tempo todo".

No ano seguinte, os rumores de romance transformaram-se em rumores de noivado quando Ashley foi vista a jantar com Louis em Los Angeles com um anel no dedo, mas, apesar de toda a agitação em torno do dessa saída, os dois nunca falaram da especulação.

Em uma entrevista em julho de 2021 para a "iD” , Ashley e a irmã Mary-Kate Olsen explicaram por que escolheram levar uma vida tão privada. Mary-Kate explicou que ela e a irmã são simplesmente "pessoas discretas" e foi assim que "foram criadas".

Recorde-se que Ashley Olsen é muito conhecida pelo público português devido ao filme “As gémeas em Roma”.