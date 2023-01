António Costa disse a Zelensky que Portugal vai reforçar apoio humanitário

António Costa falou, esta segunda-feira, ao telefone, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, adiantando ter comunicado que Portugal irá reforçar o apoio humanitário e participará na "fórmula para a paz" proposta pelo chefe de Estado ucraniano.

"Falei hoje com o Presidente [Volodymyr] Zelensky. Portugal irá reforçar o apoio humanitário e militar à Ucrânia e vai também participar ativamente na Fórmula para a Paz proposta pelo Presidente Zelensky", escreveu o líder do executivo português, através do Twitter.

O líder ucraniano já agradeceu, publicamente, ao primeiro-ministro português pelo apoio ao sistema energético.

"Conversámos sobre cooperação em segurança. Agradeci-lhe a prontidão com que forneceu apoio efetivo ao sistema energético da Ucrânia. Também discutimos passos concretos para implementar a nossa fórmula de paz", escreveu no Twitter.

Spoke with Prime Minister of Portugal @antoniocostapm. We talked about security cooperation. Thanked for the readiness to provide effective support to the energy system of Ukraine. We also discussed concrete steps to implement our #PeaceFormula.