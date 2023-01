Barragem do Caia vai efetuar descargas dez anos depois

A barragem do Caia foi construída em 1963 e tem capacidade para armazenar 190 milhões de metros cúbicos de água, abastecendo os concelhos de Elvas, Campo Maior, Arronches e Monforte, naquele distrito do Alto Alentejo.





A Barragem do Caia, no concelho de Elvas (Portalegre), já atingiu os 97,12% da capacidade de armazenamento de água e vai proceder a descargas, 10 anos após a última operação.

A barragem do Caia foi construída em 1963 e tem capacidade para armazenar 190 milhões de metros cúbicos de água, abastecendo os concelhos de Elvas, Campo Maior, Arronches e Monforte, naquele distrito do Alto Alentejo.

Depois de ser descarregada e libertada desta albufeira, a água vai seguir o seu trajeto pelo rio Caia, entrando a seguir no curso do rio Guadiana, após o que culminará na Barragem do Alqueva.