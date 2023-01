Primeira-dama do Brasil: "Estes atos não foram uma manifestação democrática"

A esposa do Presidente do Brasil, Lula da Silva, frisou ainda que os responsáveis políticos continuam na luta pela democracia nos locais destruídos.





A primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, condenou, esta segunda-feira, os ataques que decorreram no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planato, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

"Manifestações públicas fazem parte da democracia. Mas estes atos não foram uma manifestação democrática. O povo brasileiro reconhece isso e repudia o que aconteceu ontem. E o mundo democrático sabe o que estava em curso e não vai aceitar retrocessos no Brasil", escreveu Rosângela, através do Twitter.

"Apesar da destruição promovida por vândalos sem qualquer respeito pelo nosso património e pelo nosso país, estamos hoje aqui no Planalto, trabalhando para reconstruir o Brasil", acrescentou.