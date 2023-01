Três migrantes chegam a Ceuta a nado

Três jovens, que dizem ser de Marrocos e Argélia, chegaram esta terça-feira a nado à cidade de Ceuta, enclave espanhol no norte de África que faz fronteira com o Marrocos, depois de contornarem o quebra-mar fronteiriço, aproveitando a curta distância que separa as duas costas, noticia a agência Lusa.

Para esta travessia, os migrantes usaram fatos de neoprene para se protegerem da baixa temperatura do mar e , como em casos anteriores, aproveitaram a falta visibilidade para fugir aos controlos fronteiriços. Os três encontram-se bem de saúde, apenas cansados devido ao esforço físico da viagem.

De acordo com as autoridades, desde o início do ano cerca de 20 migrantes conseguiram entrar em Ceuta a nado. O bom tempo e o mar calmo favorecem estas travessias clandestinas.