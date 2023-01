Ministério da Saúde abre concurso para reforçar SNS com mais de 250 médicos

O Ministério da Saúde anunciou em comunicado que vai aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, através da abertura de um concurso que permitirá contratar mais 254 médicos especialistas para hospitais, cuidados de saúde primários e saúde pública.

Este concurso pretende recrutar jovens médicos especialistas que concluíram a formação na época especial de avaliação do internato médico de 2022, mas está também aberto a médicos que não detenham vínculo definitivo no Serviço Nacional de Saúde ou a outros médicos que estejam fora do SNS e queiram regressar.

De acordo com a nota estão previstas 196 vagas para a área de Medicina Geral e Familiar, 24 para a área de Saúde Pública e 34 vagas para a área hospitalar.

O Ministério explica que “o número de vagas agora disponibilizadas neste procedimento concursal é intencionalmente superior ao número de médicos recém-especialistas que terminaram a sua formação na segunda época do ano passado, em particular na área da Medicina Geral e Familiar.”

O Governo frisa que as vagas destinadas às especialidades hospitalares, são vagas de “perfil” – o que implica a posse de condições técnico-profissionais específicas, adquiridas no contexto do internato médico, e que respondem a necessidades expressas das unidades hospitalares.

Segundo o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2022, o número de médicos especialistas no SNS aumentou em 25%, representando um acréscimo de 4.286 médicos especialistas.