Partilhado na 'net' vídeo de invasão do congresso brasileiro pelos 'Sem Terra' em 2006

Lula da Silva era Presidente do Brasil quando um grupo liderado por um dos fundadores do PT invadiu o congresso brasileiro.





Na sequência das invasões, levadas a cabo por apoiantes de Jair Bolsonaro, no domingo, as imagens dos confrontos, em junho de 2006, na Câmara dos Deputados, invadida por um grupo de pessoas com ligações ao Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), têm sido partilhadas nas redes sociais.

Sublinhe-se que o recém-empossado Presidente Lula da Silva reagiu aos confrontos de domingo, dizendo que o país assistia a cenas inéditas de vandalismo contra edifícios do Estado. No entanto, em 2006, quando também ele era o chefe de estado terá vivido uma situação semelhante, que resultou em dezenas de pessoas feridas.

O grupo que invadiu o congresso na altura era liderado por Bruno Maranhão, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.