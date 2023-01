Mulher recebe órgãos de filho morto em São Paulo

Uma mulher de 37 anos recebeu um rim do filho, de 20, que morreu num acidente de trânsito no passado dia 1 de janeiro. A paciente já esperava por um transplante há quatro anos e a operação foi realizada em São Paulo, no Brasil.

De acordo com o portal Metrópoles, o jovem teve um acidente rodoviário no primeiro dia do ano e no dia 3 de janeiro a família recebeu o diagnóstico de morte encefálica e autorização a doação dos órgãos, sem saber que a mãe poderia receber.

O Hospital das Clínicas de Botucatu confirmou a compatibilidade para o transplante entre mãe e filho, Graziele aceitou receber o rim do filho Kauan.

No Brasil, a lei sobre transplantes, diz que familiares que estejam em fila de espera têm prioridade em relação aos órgãos de um familiar que se tornou doador após morte encefálica.