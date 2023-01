McCann usam Fundo Madeleine para pagar custas judiciais do processo contra Gonçalo Amaral

Os pais de Madeleine McCann usaram os fundos angariados para procurar a filha para pagar as custas judicias do processo que interpuseram contra Gonçalo Amaral, o ex-inspetor da Polícia Judiciária responsável pelo caso.

Em setembro do ano passado, Kate e Gerry McCan perderam uma batalha de 13 anos em tribunal contra Gonçalo Amaral, depois de este ter sugerido que o casal estava implicado no desaparecimento da filha.

De acordo com o jornal inglês The mirror, Kate e Gerry McCan gastaram mais de 7.500 euros do fundo no "processo de difamação interposto em Portugal", que diz respeito ao livro publicado pelo ex-inspetor, "Maddie: A Verdade da Mentira".

O Fundo Madeleine foi criado para garantir o "regresso seguro" da filha dos McCan, que desapareceu em maio de 2007, quando tinha três anos, durante umas férias na Praia da Luz, no Algarve.

Os McCann, recorde-se, apresentaram uma queixa contra a justiça portuguesa por ter absolvido Gonçalo Amaral de os indemnizar, na sequência de declarações feitas no livro e num programa de televisão.

O casal considera que as palavras de Gonçalo Amaral sobre o desaparecimento de Maddie representaram uma violação do seu direito ao respeito pela vida privada e ao direito à presunção de inocência.