Homem de 80 anos morre em despiste de jipe em Monforte

Um homem, de 80 anos, morreu esta terça-feira na sequência do despiste do jipe que conduzia no Itinerário Principal 2 (IP2), em Monforte, distrito de Portalegre.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse que o acidente ocorreu ao quilómetro 203 do IP2.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR adiantou também que o homem era o condutor e o único ocupante do jipe acidentado. O corpo foi transportado para a morgue do hospital de Portalegre.

No local, estiveram os Bombeiros de Monforte, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 14 operacionais, apoiados por seis veículos.

O alerta foi dado às 15h25.