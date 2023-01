Suíça foi o país em que os portugueses mais adquiriram a nacionalidade em 2021

A Suíça é o terceiro país do mundo para onde mais portugueses emigram, a seguir à Espanha e ao Reino Unido, que ocupa a segunda posição na aquisição da nacionalidade, com 2042 aquisições.





A iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com base nos dados recolhidos pelo Observatório da Emigração, um centro de investigação do Iscte , mostra que a Suíça registou no ano passado 2.087 aquisições de nacionalidade suíça por parte dos portugueses residentes no país, avança a agência Lusa.

A Suíça é o terceiro país do mundo para onde os portugueses mais emigram, a seguir à Espanha e ao Reino Unido, que ocupa a segunda posição na aquisição da nacionalidade, com 2042 aquisições.

Seguem-se os Estados Unidos da América (1.555), o Luxemburgo (1.141) e a França (1.128 em 2020), enquanto países com a percentagem mais elevada de nacionalidade obtida por portugueses.

Em 2021, os portugueses representaram 17% dos estrangeiros que obtiveram a nacionalidade luxemburguesa, percentagem expressiva e que aumentou pela segunda vez nos últimos cinco anos.

O Luxemburgo é o sexto país do mundo para onde os portugueses mais emigram.