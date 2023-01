Chuvas torrenciais fazem 16 mortos na Califórnia

Em Paso Robles, uma pequena cidade entre Los Angeles e São Francisco, um menino de cinco anos foi arrastado pela água na segunda-feira e continua desaparecido, segundo um comunicado do xerife.





Uma forte tempestade está a atingir a Califórnia, as chuvas torrenciais já fizeram 16 mortos, provocaram inundações, corte de estradas, falhas de energia e queda de árvores, avança a agência Lusa.

Várias regiões foram evacuadas, incluindo Montecito, onde se situa a casa do príncipe Harry e Meghan Markle e de outras celebridades como Oprah Winfrey e Jennifer Aniston.

O Governador da Califórnia diz que as constantes tempestades que estão a assolar o estado já provocaram mais mortes do que do “que os incêndios florestais dos últimos dois anos” e alertou que "é ainda esperado vários dias de mau tempo invernal", pedindo aos cidadãos para que sejam "híper vigilantes".

Em Paso Robles, uma pequena cidade entre Los Angeles e São Francisco, um menino de cinco anos foi arrastado pela água na segunda-feira e continua desaparecido, segundo um comunicado do xerife.

Cerca de 150.000 residências ficaram hoje à noite sem eletricidade. Uma nova tempestade deve atingir esta quarta-feira a Califórnia com previsões de chuva até 18 centímetros.

O NWS refere que a Califórnia está atualmente a viver "um ataque implacável de rios atmosféricos", como não acontecia desde 2005, que causam quantidades impressionantes de chuva e neve.