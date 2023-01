Português detido em Espanha por assaltar 16 carros

Um português, de 68 anos, foi detido pela Guarda Civil por ser suspeito de fazer 16 roubos no interior de viaturas estacionadas no parque do hotel da vila de Oia, em Pontevedra, Galiza.

Os crimes terão ocorrido durante o ano passado, no mesmo local, em plena luz do dia, escreve a Europa Press. O homem partia os vidros dos carros para levar a cabo os furtos.

“Estes assaltos repetiam-se aproximadamente a cada 15 dias, por isso foram acionados os dispositivos de vigilância”, explicou a Guarda Civil, que deteve o homem em flagrante.

A maioria dos bens roubados são eletrónicos, como telemóveis, tablets, ou smartwatches. O homem ficou em liberdade e aguarda julgamento.