Gasolina em Portugal mais cara que a média europeia

O preço da gasolina 95 em Portugal situou-se acima da média europeia no último trimestre de 2022, segundo o relatório divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) esta quarta-feira. Segundo os dados, com impostos, o valor médio final do combustível ficou nos 1,727 euros por litro, acima dos 1,666 euros por litro da média dos países da União Europeia (UE).

O preço médio de venda (PMV) sem impostos da gasolina na União Europeia diminuiu 12,4 cêntimos por litro do terceiro para o quarto trimestre do último ano. Portugal praticou um preço médio sem imposto de 3,7 cêntimos por litro inferior ao de Espanha e apresenta uma maior carga fiscal (48%) no contexto da Península Ibérica.

Por esse motivo, diz a ERSE, o preço médio de venda português foi cerca de 1,9 cêntimos por litro, superior ao de Espanha. Feitas as contas, os preços médios nacionais são mais altos que a média da União Europeia, situando-se o país na 11.ª posição dos países com preços mais altos.

No caso do gasóleo acontece ao contrário. O preço médio sem impostos do gasóleo caiu 4,4 cêntimos por litro na União Europeia do terceiro para o quarto trimestre. Sem impostos, o preço médio nacional é 3,8 cêntimos por litro inferior ao do país vizinho.

O peso fiscal em Portugal (37%) foi inferior ao espanhol (38%), o que contribuiu para a prática de PMV inferiores no nosso país.

Diz ainda a ERSE que o PMV nacional situou-se abaixo dos valores médios da UE, atribuindo a Portugal o 8.º lugar dos preços mais baixos. Sem impostos, Portugal ocupa a 11.ª posição dos países com preços mais baixos.